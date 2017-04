Paco Lola Albarino 2015 Rias Baixas, Espagne (17,20 $ – 12475353)



(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Une brillante initiation à ce cépage de la Galicie dont l’expression, la turbulence et l’agitation fruitées giflent comme s’il s’agissait d’une caresse. Un blanc sec léger, vivant et vertical, au registre floral et salin qui invite à croquer dans l’accra de morue et à flirter avec le fish’n’chips. Avec une large soif à la clé ! (5)★★★