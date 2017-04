Château Vignelaure 2016, Coteaux D’Aix en Provence, France (25,40 $ – 12374149)



(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Ce vin issu de l’agriculture biologique m’a semblé encore plus brillant, plus épuré, plus accompli que ne l’était le précédent millésime, lui-même un bijou d’équilibre. Un rosé attendrissant derrière sa robe lumineuse, discret, fin et détaillé, avec cette impression de gras et de délicatesse combinés. La beauté, tout simplement. (5)★★★1/2