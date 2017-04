Viognier 2015, Casal Viel, Pays d’Oc, France (16,45 $ – 895946)



(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Le viognier est un enjôleur. S’il s’offre le profil d’une princesse tirée à quatre épingles dans le Rhône nord, du côté de Condrieu, le voilà plus dandy tout au sud, sans être ni snob ni trop compliqué pour autant. Netteté et intégrité fruitées doublées d’un bon volume, le tout décliné avec vinosité et exotisme. Rouleau de printemps. (5)