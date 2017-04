Vigne della Bra 2014 Filipi Soave, Italie (29,95 $ – 13117654)



(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

La primeur en blanc ★★★ 1/2 Vigne della Bra 2014 Filipi Soave, Italie (29,95 $ – 13117654)

Oui, 30 $. Mais voilà, plus que du ronron. Et de ces soaves qui déshonorent trop souvent l’appellation tant ils frisent l’insignifiance. Ce garganega porté par la biodynamie et longuement élevé sur lies fines joue de substance et de textures, de profondeur fruitée. Un blanc sec léger, doublé d’une longue et superbe amertume. (5+) ©