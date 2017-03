Château Bonnet 2015 Saint-Amour, Bourgogne, France (22,20 $ – 1282445)



(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Charlotte Perrachon épouse ici sa sensibilité à ce beau terroir à gamay, où les marnes et les sables filtrent le fruit pour mieux l’enrichir en textures et en relief. Il ne faudrait toutefois pas sous-estimer la trame tannique porteuse, mais si bien enrobée et parfumée, qu’on tombe sous le charme. À prix très correct. (5 +)