Tête-à-Tête 2010, Domaine de la Terre Rouge, États-Unis (29,95 $ – 10745989)



(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Le Rhône méridional servi à la sauce des Sierra Nevada Foothills et de ses fameuses terres rouges, avec, ici, des mourvèdres, grenaches et syrahs particulièrement convaincants. L’ambiance est chaude, riche, suggestive et généreuse en fruit, avec de beaux tanins moelleux, mûrs et savoureux, parfaitement intégrés. (5 +)