Moreccio 2014, Bolgheri, Italie (24,05 $ – 10830649)



(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Il y a une certaine fulgurance, un certain éclat, dans les vins issus de la côte méditerranéenne toscane. Ici, l’assemblage de cabernets, de merlots et d’un doigt de syrah compose un rouge riche en fruit et dense en tanins, solidement encadré en bouche par un boisé bien épicé. Viril et assumé. Carne grillée ! (5+) ©