Quail’s Gate 2015, Chasselas Pinots blancs et gris, Canada

| Jean Aubry | Vin 31 mars 2017

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Voilà un trio de cépages à se donner des airs de blancs guillerets d'Alsace. Le nez bien net vous croque déjà, entre fruits blancs et agrumes, le tout ponctué, évidemment, par la belle acidité d'usage. Tranchant minéral, dites-vous ? En tout cas, ce blanc de caractère le destine déjà aux sushis et tacos aux crevettes épicées. (5) La primeur en blanc ★★★