Château de la Ragotière Les Schistes 2015, Muscadet de Sèvre et Maine sur lie, Loire, France

| Jean Aubry | Vin 24 mars 2017

Château de la Ragotière Les Schistes 2015, Muscadet de Sèvre et Maine sur lie, Loire, France (16,75 $ – 12543985)



(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Badine-t-on avec les schistes comme on le ferait de l’amour ? Oui, mais à la condition de recevoir une réponse franche, claire, nette et précise, sans imbroglio possible ! L’impression ici d’un micro-coup de foudre en bouche tant ça mouille et ça salive. Simple mais accrocheur. (5) La primeur en blanc ★★ 1/2 Château de la Ragotière Les Schistes 2015, Muscadet de Sèvre et Maine sur lie, Loire, France (16,75 $ – 12543985)