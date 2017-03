Plan Pégau, Rhône, France (24,40 $ – 10460051)



(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Laurence Feraud nous convie une fois de plus à un art de l’assemblage particulièrement inspiré, élargissant la palette des millésimes à l’intérieur d’une synergie aussi habile que bénéfique. Un rouge de corps et d’ampleur, jouant le cacao et le tabac frais sur des tanins lisses, riches et charnus. Délicieux ! (5) ©