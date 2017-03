Trois voleurs de vin arrêtés en Sicile

Rome — Trois maîtres-chanteurs réclamant une « rançon » de 15 000 euros en échange de bouteilles de vins prestigieuses qu’ils avaient dérobées dans un restaurant ont été arrêtés par les carabiniers siciliens, rapportent jeudi les médias italiens.

Les trois hommes s’étaient introduits par effraction il y a un an dans un célèbre restaurant de la cité balnéaire de Taormina, en Sicile. Après avoir fracturé la vitrine et neutralisé le système d’alarme, ils avaient fait main basse sur quelque 200 bouteilles de vins français, italiens ou américains pour une valeur globale estimée à 40 000 euros.

Parmi eux, une prestigieuse sélection de champagnes comme des Veuve Clicquot ou des Laurent Perrier, quelques grands Bordeaux, dont le célèbre Petrus, ou des vins provenant de terroirs de toute la péninsule italienne.

« Un vol digne d’experts-sommeliers avec des bouteilles valant de 100 à 1000 euros l’unité, en considérant que ce prix est celui du restaurateur et non celui de la bouteille lorsqu’elle est servie au client, qui peut être bien supérieur », précise le quotidien La Repubblica.

Une fois leur larcin accompli, les malfaiteurs ont réclamé une rançon de 15 000 euros aux deux propriétaires du restaurant en échange de la restitution de leur butin, menaçant de détruire les bouteilles si leur demande n’était pas exaucée.

Refusant de céder au chantage, les deux restaurateurs avaient alerté les carabiniers dont l’enquête a permis d’appréhender mercredi les responsables, trois Siciliens âgés de 28, 39 et 48 ans.

Dans le cadre de la présidence italienne du G7, Taormina doit accueillir les chefs d’États et de gouvernements des pays les plus riches de la planète les 26 et mai et l’histoire de dit pas si certaines des bouteilles dérobées se retrouveront à leur table.