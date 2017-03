Barolo Reserva 2007 Batasiolo, Piémont, Italie (37,50 $ – 11599231)



(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

On dira ce qu’on voudra, mais à ce prix et dans ce millésime, l’affaire flaire bon. Surtout que ce barolo, à point, n’est pas du tout piqué des hannetons. Le bouquet est large, envoûtant, profond même, liant le souvenir fruité aux nuances plus terrestres d’écorce, de cèdre, de cuir et de santal. L’équilibre y est, la longueur aussi. (5) ©