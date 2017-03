Château Mondésir-Gazin 2012 Blaye, Bordeaux, France (28,65 $ – 12391011)



​(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Beau temps, mauvais temps, le couple Pasquet tire de cet assemblage merlot-malbec une étoffe particulière, certes un plus relâchée dans ce millésime, mais pourvue d’un relief tannique frais et de jolie finesse. Il y a ici de l’éclat et une expression saine du fruité doublée d’un élevage barrique tout ce qu’il y a de cohérent. (5) ©