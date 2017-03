Anjou 2013, La Fresnaye Pithon-Paillé, Loire, France (33,75 $ – 10966942)



(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Pour tout dire, ce bio tient du miracle. Car voilà, d’une part, cette impression de chenin blanc mûr et doré comme le soleil et, d’autre part, cette alliance plus qu’harmonieuse entre très peu de sucres résiduels et une amertume noble en finale. Un blanc vivant, très sain, au goût de pomme et de coing. Top ! (10 +) ©