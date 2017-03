Gewurztraminer 2015 Jean-Louis Schoepfer, Alsace France (23,95 $ – 912501)



(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles



J’ai toujours cette impression que le fameux « gewurz » se fond comme une tapisserie dans le paysage gustatif québécois. Comme s’il n’avait plus la cote. Il permet pourtant les mariages les plus sympathiques, en raison de ses tonalités florales et épicées, de son ampleur mesurée qui sait s’affranchir de toute vulgarité. (5)