Saumur-Champigny 2015, Les Roches, Thierry Germain, Loire France (22,70 $ – 13189228)



(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles



Le bio-bry ★★★ Saumur-Champigny 2015, Les Roches, Thierry Germain, Loire, France (22,70 $ – 13189228)

Pas besoin d’avoir soif, mais ça ne gâche rien quand elle est là. Germain le sait quand il tire le jus de son cabernet franc pour vous « l’éclater » en bouche, comme s’il prenait plaisir à vous surprendre et à vous nourrir sainement. Le fruité y est mûr et éloquent, frais et transparent, bref, tout ce qu’il y a de gourmand. (5)