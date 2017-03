Lagar de Cervera 2015, Rias Baixas, Espagne (27,40 $ – 13159272)



(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Les belles bouteilles s’inspirant du cépage albarino se multiplient au Québec et je me dois de remercier les agences qui les dénichent. Par son tranchant bien sec, sa légèreté, son fruité citronné et, bien sûr, cette rémanence saline typique des blancs mordant à même le minéral, voici un bijou qui vaut son prix. (5 +)