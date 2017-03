Frontaura Aponte Reserva 2008, Toro, Espagne (23,40 $ – 12259407)



(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles



★★★ 1/2

Encore l’Espagne qui vous mitonne, à prix d’ami, un accord cépage-terroir des plus personnalisés. Car ce tempranillo de haute voltige, ennobli ici par un séjour en bouteille, offre une palette diversifiée, cohérente et homogène, où chaque élément joue son rôle avec précision. La finale est longue et racée. Belle affaire ! (5 +)