(10+) se conserve dix ans ou plus

(5+) se conserve plus de cinq ans

L’École no 41, Walla Walla Valley, Washington, États-Unis (26,65 $ – 11416950)

Vous hachez menu le fenouil et le poireau sautés, puis déglacez avec un jet de Ricard, le tout déposé en papillote avec lamelles de pomme de terre au côté d’une truite fraîche, et hop ! Voilà ce chenin blanc lui chatouillant les ouïes pour mieux l’étoffer sur le plan des textures. Rondeur, vinosité et caractère. Servir bien frais. (5)