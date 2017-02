Dans l’extrême nord-ouest de l’Espagne, le cépage mencia est roi. Mais à l’image du gamay, certains le considéreront de second ordre. Pourtant, bien qu’il n’ait pas le détail et la finesse de ce dernier, il trouve, après quelques années de bouteille, à affiner son charme sous des tanins serrés, frais et soyeux. À ce prix, un must ! (5+)

Le mencia ★★★ Pittacum 2010, Bierzo, Espagne (21,05 $ – 10860881)