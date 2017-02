La belle affaire ★★ Don Pascual Reserve 2015, Tannat, Uruguay (15,80 $ – 10299122)

Si l’on se rapproche ici de la densité d’un tannat du Madirannais, reste que la stature et le profil fruité ne s’en écartent pas substantiellement non plus. C’est coloré et pourvu d’un fruité qui se révèle tout d’un bloc, sur une base fraîche, fumée et réglissée que ne renierait certes pas un bon pâté de campagne relevé. (5)