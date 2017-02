Pureté de Silex Brut Crémant de Loire, France (19,50 $ – 12486108)



(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

À ce prix, l’affaire est belle, l’affaire est saine ! En plus d’atteindre une certaine complexité derrière le joli rideau de bulles qui claquent nettes et franches aux portes du palais. Un mousseux peu dosé, ascensionnel et convaincant, au goût de pomme et d’agrumes, d’une sapidité exemplaire. Un régal. (5)