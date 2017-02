Le Julienas de Vincent Audras 2014, Bourgogne, France (23,95 $ – 13112600)



(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Le gamay est décidément un cépage étonnant. Certains le croient navrant de simplicité (la simplicité peut avoir son charme) et pourtant, le voilà plus intrigant, plus disert, plus subtil que notre perception peut le laisser imaginer. Ce cru le confirme avec sa trame tannique fine et son fruité d’un éclat unique. (5+)