Moulin des Dames 2014 Château La Tour des Gendres Bergerac, France (38 $ – 701896)



(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Il en reste peu et il est cher, mais l’intérêt est certain. Un blanc sec de type bordelais, fragrant, soutenu, intrigant, absolu, qui se boit sans retenue. Et cette longueur en bouche ! (5+) ©. Pour me faire pardonner côté prix, tâtez ce Dialogo 2015 de Dirk Niepport (17,05 $ – 13074375), net, léger, droit, articulé. (5) ★★1/2