Coelus Joven 2015, Rioja, Espagne (10,55 $ – 12699091)



(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Voilà très exactement le type de produit que j’aimerais me faire servir dans un restaurant au coût de 4 $ le verre, qu’il soit présenté dans un verre à moutarde ou non. Un rouge simple mais bien fourni côté fruit, qui offre souplesse, texture et fraîcheur avec, en fond d’écran, un sens du lieu et de l’origine bien tracé. (5)