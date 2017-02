Causse Marine «Les Greilles» 2015, Gaillac (23,85 $ – 860386)



(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Ma blonde aime bien Patrice Lescarret. Cabotin, oui, mais moi je l’aime bien aussi. Un gars bien bio qui livre une fois de plus ici un cocktail de cépages locaux, encore une fois des plus fascinants. Ça cherche loin du côté texture, avec une appétence fruitée qui multiplie les épaisseurs sur une trame peu acide. Plus vrai que vrai ! (5)