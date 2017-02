Juvé y Camps Cava Brut, Espagne (22,70 $ – 1226848), Roederer Estate Brut Rosé, États-Unis (44 $ – 12998904)



(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

La St-Valentin aime le rouge, mais le rosé lui va bien aussi. L’espagnol en remet avec sa belle robe grenadine de pinot noir, son dosage modéré et ses saveurs franches. (5) ★★1/2. Le Roederer insiste plus en profondeur avec un fruité richement décoré, mais sobre et distingué sur le fond. (5)