Les Ramparts de Ferrière 2012, Margaux, Bordeaux, France

Les Rampart de Ferrière 2012, Margaux, Bordeaux, France (42,25 $ – 12194463)



(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Oui, il s’agit du rejeton et, oui, un rejeton accouché dans un millésime capricieux, mais voilà, il y a un homme (Éric Boissonot) et une femme (Claire Villars Lurton) qui se sont penchés sur son berceau pour en tirer le meilleur ; expression fine d’un terroir et livraison de tanins mûrs, élancés, de grande fraîcheur. Réussi ! (5)