Rien de particulièrement explosif, mais une cohérence et une unité de ton qui se démarquent pour un rouge qui fait la part belle au sangiovese, avec, en filigrane, un chouïa de merlot et de cabernet-sauvignon pour le détailler. Un rouge à pleine maturité, aux flaveurs de cerise et de moka, à la fois souple et étoffé. (5) ©

Le bio-bry ★★★ Sangervasio 2011, Terre di Pisa Rosso, Italie (21,30 $ – 13033274)