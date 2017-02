Le vin est certes modeste sur le plan expressif comme du prix demandé, mais il a le mérite d’être net et franc de goût, avec un fruité précis même si on lui souhaiterait un peu plus de charnu en milieu de bouche. C’est sec, léger, souple et accessible, sans toutefois être dénué de caractère. Un petit prix d’ami. (5)

La belle affaire ★★ Malbec Roble 2016, Finca Flichman, Argentine (9,65 $ – 10669832)