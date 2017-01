Des vins sous-évalués ou surévalués en 2017?

La journée s’annonçait radieuse et riche de belles rencontres. Pourtant, à peine deux heures s’étaient écoulées depuis l’ouverture des portes du Salon des vins 2017 qu’un flot continu de visiteurs ne cessaient d’alimenter les kiosques environnants. À l’exception de celui de Gaston. Pas parce que Gaston ne porte pas de veston. C’est que Gaston est un vigneron dont la production trouve trop peu de motivation pour le grand public sur le plan de la consommation. Décidément trop con. Pas Gaston, la situation. Trop conne, alors, pour casser la rime et être en règle avec l’orthographe.

Imaginez la frustration de Gaston. Ça bourdonne d’activité du côté vins nature, pinots grigios, vins oranges et autres proseccos, mais pas chez lui. La faute à qui ? À l’air du temps ? Au phénomène de mode ? Au design labyrinthique du Salon des vins 2017 ? À ces foutus journalistes et autres blogueurs soumis aux diktats pernicieux du publireportage pour simplement gagner leur croûte ? Le voilà, du coup, réconcilié avec les propos du 45e président des États-Unis d’Amérique concernant la presse en question ! Pas terrible comme réconciliation.

Mais Gaston n’est pas méchant. Y a-t-il d’ailleurs des vignerons méchants ? Bon, il y a bien ici et là quelques arrivistes, affabulateurs, faussaires, manipulateurs ou autres tripatouilleurs comme partout ailleurs, mais Gaston ne les connaît pas. Il gagne sa vie honnêtement, sur le fil du rasoir des millésimes et des marges minces, espérant du salon un contact direct avec un consommateur qui lui passe sous le nez, sans s’arrêter. Pourquoi ?

Pas curieux, pas fidèle, pas aventureux ?

Le truc, c’est que Gaston élabore du vin dans le Roussillon. Il aurait pu, de même, verser dans l’aligoté en Bourgogne, le melon de Bourgogne en muscadet, ou bichonner du gamay dans le Beaujolais ou en Côte-Roannaise que ça aurait été pareil. Il aurait pu aussi patauger dans le Monbazillac ou voir le jour en Croatie, même si les vins, dans ce dernier cas, sont nettement moins faciles à prononcer que ceux de Madère, de Porto ou de Jerez de la Froncera, que le public aurait encore fait la moue devant son kiosque.

Qu’ont en commun ces cépages et ces régions de production ? Je ne vous apprendrai rien en vous disant qu’ils sont encore et toujours sous-estimés et sous-évalués en 2017.

Mais réglons le cas de ceux qui, au contraire, sont à mon sens surévalués pour cette année qui commence. Cette vague de proseccos et de pinots grigios italiens, par exemple. Les Italiens ont ici flairé le filon, aidés en ce sens par les importateurs et, en bout de parcours, des sommeliers qui sans doute trouvent pratique, passe-partout et expéditif ce type de produits. De parfaits exemples du « sans vices ni vertus vendu pas cher et qui ne vaut pas cher ».

Bien sûr, les exceptions existent. Heureusement. Mais le consommateur n’est pas du tout prêt à payer le prix pour des produits dont la réputation commerciale les case de toute façon dans l’antichambre des entrées de gamme. Deux suggestions, cependant : Bartolomeo Prosecco di Valdobbiadene 2015 (22,30 $ – 10654956 – (5) ★★★) et Pinot Grigio 2015 Kelleri Cantina Terlan (24,40 $ – 12052351 – (5) ★★★1/2).

Autres produits surévalués : les vins oranges et les vins nature. Bon, je vais me prendre une torgnole de la part de l’intelligentsia de la sommellerie mondiale, mais avouons tout de même qu’il y en a certains qui ne sont pas faciles à avaler ! Mais voilà, sous le couvert d’un hygiénisme végétal élevé au rang de chapelle ardente, j’ai l’impression d’être le dernier des cons si je passe à côté de ces vins dont on n’entendait pas du tout parler (ou si peu) il y a 10 ans seulement !

Pourtant, je n’hésite pas à proposer, ici même dans cette chronique, des vins nature ou issus de l’agriculture biologique ou biodynamique. Quand ils sont bons, nets, droits, loyaux et marchands. Exempts d’une pléiade d’arômes qui vont parfois du poulailler aux écuries d’Augias aux dépôts organiques colonisant les cabinets d’aisances de Sa Majesté. Et je ne vous parle pas du reste. Mais on peut aussi faire irréprochable, comme en témoigne ce Château le Puy 2012 de la famille Amoreau, en Bordeaux-Côtes de Francs (28,65 $ – 709469 – (5 +) ★★★1/2 ©), ou encore cette festive cuvée Raisins gaulois 2015 de Mathieu Lapierre (22,25 $ – 11459976 – (5) ★★★). Et puis, le bio n’est-il pas l’avenir de l’homme, comme le chantait Ferrat ?

Quant aux vins oranges (en gros, longue macération des peaux de raisins blancs), et sans vouloir froisser l’Italien Josko Gravner ou le Géorgien Iago Bitarishvili, j’ai toujours l’impression que la technique (mise en amphore ou autre) amenuise toute forme de traçabilité terroir entre le vin et le dégustateur.

Intrigants, étonnants même, ces vins donnent l’impression d’avoir vieilli avant même d’avoir entrepris leur émancipation en bouteille. Question de goût, sans doute.

Ces pauvres mésestimés

Gaston a le malheur de produire du maury, bien qu’il élabore aussi des « secs » d’une remarquable vibration terrienne. Nous sommes en Roussillon, où les grenaches noirs lèchent le schiste des sols à faire saliver jusqu’à plus soif.

À mon sens, l’une des régions les plus sous-évaluées, non seulement de France mais aussi de toute la planète vin. Pour des vins de haut caractère vendus encore pour une bouchée de pain.

Un mésestimé de première, que ce maury. Sa douceur en effraie plus d’un, à l’image des banyuls et autres portos tombés en désuétude. Pourtant, à déguster ce Mas Amiel vintage 2013 (21,65 $ les 375 ml – 733808 – (10+) ★★★1/2) et ce Mas Amiel 30 ans (73 $ – 12646600 – (10+) ★★★★), il y a là des grenaches qui, dans le premier cas, parlent haut et fort tout en jouant les confidences en sourdine, dans le second cas à la façon d’un grand tawny.

À cette liste de mésestimés, nous pourrions ajouter le vin de Madère ou l’inimitable xérès, ces monuments, que dis-je, ces cathédrales dont les arabesques détaillées de flaveurs donnent l’impression de mélanger les univers d’Odilon Redon et de Robert Mapplethorpe sur fond de chants grégoriens, tant l’envoûtement déstabilise et plaque au sol. Un exemple ? Cet Amontillado Los Arcos Solera de la maison Lustau (19,95 $ – 13035915 – (10+) ★★★1/2), un « muté » à la robe bistre, aux parfums fusionnels de noix, de mélasse, de santal et de safran, survolant une bouche au goût bien sec de flore levurienne, d’iode et d’écorces. Le tout d’une fraîcheur et d’une longueur absolues.

Il y aura toujours des gens pour bouder ces melons de Bourgogne et autres aligotés qui, lorsque révélés au meilleur dans leur terroir respectif, demeurent de véritables petits bijoux de détail et de précision. Des blancs secs encore et toujours mésestimés et sous-évalués compte tenu de leur capacité, du moins dans le cas du muscadet, à se bonifier en bouteille sur une décennie et (bien) plus. Comme on le dit dans le milieu, des vins qui offrent tension et méritent attention.

Des exemples ? En muscadet, ces Chéreau-Carré 2015 (15,20 $ – 365890 – (5) ★★1/2) et Château du Coing de Saint-Fiacre 2014 (16,90 $ – 11154259 – (5+) ★★★) ; et en aligoté de Bourgogne, le vibrant Champs Pernot 2015 de Thomas Bachelder (24,15 $ – 12089559 – (5+) ★★★ ©) et l’incontournable Bouzeron 2014 du sieur de Villaine (39 $ – 10218783 – (5+) ★★★1/2 ©).