Crozes-Hermitage «Les Pierrelles» 2013, Domaine Belle, Rhône, France (25,15 $ – 863795)



(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Elle est visiblement survitaminée, cette syrah ! Non seulement elle compresse un fruité de pureté et de densité appréciables, elle possède aussi un ressort sur le plan de la fraîcheur qui lui fournit un effet turbo des plus toniques en milieu de bouche. Le tracé est net et la mâche, assurée. Une heure de carafe ou deux ans de cave. (5 +) ©