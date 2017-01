Champagne Chartogne-Taillet 2012, Le Rosé Brut, France (60,50 $ – 12748711)



(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Pur instant de beauté livré à la morsure de l’hiver et de lumière en berne que ce champagne si bien fignolé qu’il ne reste qu’à serrer la main de l’artiste et à dire simplement : merci ! Un bio qui détaille le terroir et livre des pinots noirs amples et généreux sur une trame qui chardonne, ronronne et sonne la récréation. Inspiré ! (5+)