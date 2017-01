Beaujolais-Villages 2015, Combe aux Jacques, L. Jadot, France (17,60 $ – 365924)



(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Il a de la pivoine dans le regard, de la réglisse dans le sourire et de la griotte dans le ventre. Il file en bouche comme une traîne sauvage à l’assaut d’une pente qui roule ses bosses comme de beaux gros tanins bien gras, sur lesquels la langue ne finit plus de rebondir. Bref, ce gamay fait ses gammes, et les bonnes ! (5)