Boekenhoutskloof: une perle sud-africaine

Il se destinait à être pilote de ligne, mais voilà, 21 millésimes plus tard, ce sont toujours ces argiles, calcaires, galets et autres schistes décomposés qui lui collent aux bottes et le lestent sur le plancher des vaches. Plus spécifiquement au fin fond de la vallée de la Franschhoek, en Afrique du Sud. Marc Kent a toutes les raisons de ne pas se plaindre. Il est heureux, très heureux même. Mieux, il rend heureux un nombre grandissant d’amoureux de beaux vins. À base de syrah, principalement.

À la suite d’une visite sur place, j’écrivais ceci le 10 avril 2009, à propos de la maison Boekenhoutskloof : « Le malin et dynamique oenologue Marc Kent dirige ici une des plus avant-gardistes maisons sud-africaines, à l’image d’un Randall Grahm californien. Souci du détail, étonnante clarté et équilibre fruité pour une série de vins qui a déjà ses admirateurs compulsifs. Les syrahs feraient blêmir les Gauby, Gangloff et Gérin de ce monde ! »

À ces derniers, nous pourrions ajouter Philippe Guigal, habitué aux syrahs cousues main, Laurence Féraud, du Domaine du Pégau à Châteauneuf-du-Pape, et Mister Grahm, qui en connaissent un rayon sur ces grenaches, mourvèdres, cinsaults et, bien sûr, syrahs dont s’enorgueillit avec raison chez lui Marc Kent.

Près d’une décennie plus tard et à la suite d’une récente dégustation verticale de 13 millésimes de la cuvée The Chocolate Block, je ne pense pas être le seul à affirmer que le Rhône français est dorénavant face à une rude, une très rude concurrence eu égard à ce que les maisons sud-africaines offrent désormais.

Qu’il s’agisse des maisons Keermont, Reyneke, Sijnn, Mullineux, Saronsberg ou autres Waterkloof, sans oublier la magnifique cuvée Porseleinberg de Kent : non seulement y a-t-il ici une présence et une singularité de terroir qui étonnent, mais une profondeur et une capacité pour les vins d’évoluer sur plus d’une décennie en bouteille ; l’image même de vins de (très) haut niveau. En ce sens, la production sud-africaine s’inscrit pour un tiers dans un profil Nouveau-Monde et pour deux tiers « vieux pays ». Le meilleur des mondes, en somme.

À la fois atlantique et méditerranéen

À mon sens, la cuvée The Chocolate Block traduit à merveille la grande pertinence des vins contemporains d’Afrique du Sud. Une espèce de synthèse entre les courants frais de l’Atlantique et l’approche plus solaire méditerranéenne (à l’image du frontonnais français), qui souligne et trace sans lourdeur à la fois la personnalité d’une syrah comme celle des cabernets et merlots présents, par exemple, dans cette autre remarquable cuvée appelée The Journeyman.

Après tout, entre vous et moi, qu’est-ce qu’un grand vin ? Sans doute celui qui se distingue, oui ; celui qui interpelle le néophyte comme le professionnel de façon spontanée, sans même réfléchir, mais c’est aussi, et surtout, celui qui se targue d’avoir cette habileté à maintenir dans le temps une cohésion de ses constituants et une validation exemplaire des paramètres climat-terroir-cépage qui assure l’expression de sa singularité. Nul doute que The Chocolate Block en fait partie. Et cela, à moins de 50 $ le flacon.

Visiblement, Mark Kent et son partenaire Callie Louw excellent, que ce soit avec cet autre vignoble (Porseleinberg) de 70 hectares travaillé en biodynamie depuis 2009, où la syrah est reine, tout comme ces cuvées plus modestes — Porcupine Ridge Syrah, 17,05 $ – 10678510 – (5)★★1/2 et The Wolftrap Blanc 2014, 16,85 $ – 11605734 – (5)★★1/2 à base de viognier, de chenin blanc et de grenache blanc —, des vins bien faits, affirmés et digestes.

Mais revenons à notre verticale de The Chocolate Block. Une cuvée où la syrah s’impose pour les deux tiers, laissant le grenache, le cabernet sauvignon et le cinsault s’approprier le reste, selon les millésimes. Le 2014 disponible (38,85 $ – 10703412) s’ouvre déjà sur une bouche sapide et coulante, avec des tanins frais, abondants et déjà bien intégrés. La finale sur le cuir frais et la réglisse laissent présager une évolution plus rapide par rapport au 2015, ce dernier prometteur et d’une remarquable harmonie d’ensemble. (5 +)★★★1/2.

Ai-je, comme à mon habitude, préféré ces millésimes « frais » qui permettent aux vins de mieux préciser leur expression comme on le ferait soi-même de ces syllabes bien séparées lors d’une élocution ? Manifestement, les 2012, 2010, 2008, 2007 et 2002 vont en ce sens. Des profils détaillés, fins et habilement tendus, sans impression de surcharge pondérale sur le plan puissance et densité.

Un 2002, par exemple, d’une insolente jeunesse et un 2008 aux filiations toutes bordelaises en raison d’une touche éloquente de crayon/graphite à vous confondre avec un grand médoc.

Une certitude demeure : avec les 2009, 2003 et un époustouflant 2005 aujourd’hui au sommet de leur discours lyrique, tout indique que la maison Boekenhoutskloof, mais aussi d’autres domaines d’Afrique du Sud, n’ont pas fait de surplace depuis la dernière décennie. Il y a ici plus qu’ailleurs un souffle, une dynamique, une expertise et une propension à casser les moules pour pousser plus avant en matière de beaux vins.

Pour le dire simplement, ayez l’oeil, et le bon, sur ce bout de continent du bout du monde. Pour ma part, un autre voyage sur place s’impose !

Dans la foulée de ce Chocolate Block et même si les quantités se font rares, je me dois de vous proposer, sensiblement au même prix et lui aussi ajusté au quart de tour, ce Do ut des 2013 de la Fattoria Carpineta Fontalpino basée à Castelnuovo Berardenga, au coeur de la Toscane (40,75 $ – 11309054).

Pourquoi ? Parce qu’à moins de 50 $ et dans ce millésime, cet assemblage pour parts égales de cabernet sauvignon, de sangiovese et de merlot n’a jamais été si éloquent, racé et élégant.

Un petit bijou parfaitement intégré, parfumé et nuancé, à la trame tannique fine mais consistante, dont la pureté et la fin de bouche font merveille. Une belle escalope de veau aux champignons lui va comme un gant.

À moins d’avoir une peau de pachyderme, difficile ici de ne pas avoir la chair de poule ! (5+)★★★★ ©.

Le pays fait des pas de géant depuis 10 ans. Et ça ne fait que commencer !