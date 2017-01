★★★

Ce cru des Côtes-du-Rhône est trop rarement mis en valeur. Stéphane Vedeau a le flair ici de tirer parti des meilleures situations qu’offrent le terroir et la biodiversité locale. Rien de trop riche ni de trop puissant dans cet assemblage grenache et syrah, plutôt une grâce inhabituelle et un fruité d’une superbe texture. Top à ce prix ! (5)