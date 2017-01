★★★

Sur fond de syrah, trois doigts de mourvèdre et un soupçon de viognier pour un rouge incontestablement l’une des meilleures affaires sur le marché actuel. Une espèce de « bébé » Chocolate Block (voir chronique) au fruité net, précis, frais, substantiel, sapide et généreux de corps. Et digeste avec ça ! (5) ©