Ode aux gins!

Plus d’une centaine de gins sont proposés à la SAQ, et non les moindres !

En ce 13 janvier, quelque 131 propositions en matière de gin provenant de 11 pays sont offertes en tablettes avec, en tête de liste, le Royaume Uni (53), suivi du Canada (28, dont 8 du Québec). De quoi tonifier l’ardeur du capitaine de la Royal Navy, sir John « Jack » Aubrey, aux commandes du HMS Surprise durant ces guerres napoléoniennes racontées par l’auteur Patrick O’Brien. Une époque où le gin était un carburant aussi nécessaire que le souffle des vents gonflant la voilure pour s’assurer la victoire.

Anglais pour autant, le gin ? S’il demeure bien sûr inextricablement lié au pays de Sa Majesté depuis que Guillaume d’Orange en encourageait la distillation au détriment du cognac, dont il voulait affaiblir la contrebande en 1669, l’eau-de-vie parfumée au genièvre (genever en néerlandais) puiserait ses origines à la fin du XVIe siècle aux Pays-Bas.

En effet, Lucas Bols, de la maison homonyme, distillait déjà la petite baie en 1575 en banlieue d’Amsterdam, sans se douter qu’il allait mettre le feu aux poudres 150 ans plus tard en Angleterre. Une époque où les Londoniens — enfants compris — s’arsouillaient jusqu’à plus soif (et encore !) de la célèbre infusion distillée du Juniperus communis. Éduc’alcool aurait eu fort à faire, alors, pour convaincre la populace de mettre un sérieux coup de frein sur ce qui était considéré à l’époque comme un médicament miracle.

Épices, plantes et aromates

Qui dit gin dit donc genièvre. Le fruit d’une plante qui assure le fonds de commerce aromatique et gustatif où se greffent, par infusion ou distillation, d’autres épices, plantes, aromates et même légumes, comme en témoigne cet intrigant gin Piger Henricus élaboré chez nous, en Montérégie (30,50 $ – 13222711), où le panais est l’un des éléments clés.

L’assemblage plus ou moins complexe de composants parfois très variés tracera le profil du gin désiré, et ce, toujours à partir d’une base de distillation de céréales maltées (blé, maïs, seigle, orge) et parfumées avec la petite baie en question.

Les possibilités sont donc très nombreuses de fournir au final un gin qui plaira à tous et chacun. Qu’ils soient dégustés purs et bien frais, sans glaçons ou allongés en cocktails, qui, ces jours-ci, fournissent aux mixologues l’occasion de s’astiquer l’huile de coude. Car, oui, tendance, très tendance même que cette eau-de-vie la plupart du temps de couleur blanche et titrant entre 37,5 % alc./vol. et un peu moins de 60 % alc./vol., selon des marques.

Une tendance qui rivalise d’originalité côté design (le gin St-Laurent de Rimouski est un modèle du genre !), avec des prix qui tendent aussi à s’emballer. J’ai proposé cette semaine huit gins en provenance de sept pays aux Amis du vin du Devoir, tous dégustés nature et à l’aveugle, avec moyenne du groupe à la clé. Déclinons.

De Borgen Before Gin, « The Godfather of gin », Pays-Bas (59 $ – 12844788). Des malts vieux, du genièvre et autres herbes, zestes et fruits confèrent depuis 1888 un profil discret mais riche, suave, presque gras, à ce classique hollandais issu d’une triple distillation. Une caresse de gin non dépouillé d’élégance et de longueur. Trouvera sa place après le fromage lorsque les bras du canapé vous happent pour la nuit. ★★★1/2.

Moyenne du groupe : ★★★

Bombay Sapphire East, Angleterre (31,50 $ – 12275861). Est-ce entre autres la citronnelle thaïe et le poivre noir vietnamien qui dynamisent ce gin aromatique et percutant, reconnaissable entre tous ? En tout cas, la dizaine de composants assurent ici une remarquable base pour un cocktail aérien de haute voltige. Longue finale anisée. Depuis 1761, une référence. ★★★.

Moyenne du groupe : ★★1/2

Le gin de Christian Drouhin, France (50 $ – 12878582). Quelques minutes seulement ont permis au groupe de saisir le délicat tandem pomme/poire coiffant telle une céleste meringue, des notes subtiles de gingembre, de cardamome, de rose, d’amande, de cannelle, et j’en passe. Indiscutablement classieux, aurait dit Gainsbourg, avec sa texture satinée et sa vivacité qui ouvre et prolonge la finale. Bel hommage aux pommes à cidre de Normandie ! ★★★1/2.

Moyenne du groupe : ★★★1/2

St-Laurent Dry Gin, Rimouski, Québec (48,25 $ – 12881538). Un étoilé du Guide Aubry 2017 qui place désormais ce gin québécois au premier plan, même s’il apparaîtra un rien austère à certains. Pour ma part, l’impression de regarder une mer en face qui vous gifle, laissant dans son sillage iode et crachin sur fond d’épices. Bien sec, avec cette alliance inusitée de salicorne et de cannelle pour une finale qui monte comme une marée d’équinoxe. ★★★1/2.

Moyenne du groupe : ★★★

Edinburgh Seaside London Dry, Écosse (58 $ – 12838741). Petite déception générale ici, vendue à prix fort. Du moins siroté pur, sans les prouesses du mixologue. La trame est tout de même subtile, minérale même, avec cette impression d’herbes salées et, curieusement, de chocolat blanc. Souhaiterais plus de relief. ★★★.

Moyenne du groupe : ★★1/2

Drumshanbo Gunpowder Irish Gin, Irlande (80 $ – n.d.). Je me procurais récemment cet excentrique irlandais après une rasade bien sentie dans un pub de Dublin. Wow ! Ce gin issu From the curious mind of PJ Rigney, où s’inscrit entre autres une infusion de Gunpowder Tea et autres Oriental Botanicals, vous tire non seulement le tapis sous les pieds mais vous arrime à ce même tapis volant pour plus d’exotisme encore. Tous ont été ici saisis à la fois par la folie saine et la complexité d’ensemble de ce gin multipiste, au moelleux profond et à la finale longue, fine, mystérieuse… ★★★★1/2.

Moyenne du groupe : ★★★★

Citadelle Reserve Dry Gin, Pierre Ferrand, France (51 $ – 11398288). Ce distillat qui a « vu » les petits fûts du Château Bonbonnet au coeur de Cognac s’étoffe un peu plus avec la complicité de quelque 22 ingrédients qui devraient le détailler plus encore. Pourtant, il n’en est rien. On reste sur sa faim. L’ensemble est capiteux et manque de relief, sans étincelles. Avec une finale qui coupe court. Dommage, surtout à ce prix. Les cognacs de la maison sont nettement plus enlevants. ★★1/2.

Moyenne du groupe : ★★★

Monkey 47 Dry Gin, Allemagne (73,75 $ – 500 ml – 12612063). On monte ici d’un cran dans la folie pure avec ce gin hors norme, distillé depuis 2008 au coeur de la Forêt Noire par Alexander Stein. L’homme donne l’impression d’être un compulsif doublé d’un maniaque toujours à peaufiner à l’extrême ses petits lots (47 !), qu’il assemble avec la minutie d’un horloger suisse. Précise comme un laser et expansive comme la Voie lactée, cette envolée kaléidoscopique d’arômes et de flaveurs vous fait bondir comme un singe. Sans faire la grimace. À siroter comme si c’était votre dernier verre. ★★★★1/2.

Moyenne du groupe : ★★★1/2