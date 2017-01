Chardonnay 2015, Domaine, La Lieue, Var, France (18,60 $ – 10884655)



(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Ça sent le soleil de Provence et cette impression de melon frais chauffé à même les étals du marché en fin d’après-midi. Un bio d’une intolérable gourmandise en raison de sa richesse et de sa rondeur, à défaut peut-être d’une acidité basse qui l’enrobe plus encore. C’est sec, généreux, pas compliqué, de jolie longueur. (5)