L’Ostal Cazes Estibal 2013, Minervois, France (19,85 $ – 11096212)



(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Voilà un minervois de facture moderne qui n’a toutefois pas oublié de raconter sa terre et ses cépages. Il le fait même sans s’emporter, coulant dans le sens d’un tanin mûr, lisse et avec juste ce qu’il faut de charnu et de volume pour structurer le tout avec générosité, sans lourdeur. Beau rouge de caractère. (5) ©