Château de Brézé Clos du Midi 2015, Saumur, Loire, France (22,60 $ – 11906051)



(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Ce sacripant de petit chenin blanc claque au palais comme une pieuvre sous le bras énergique du Grec à même le rocher en bord de mer. À la différence que ça claque ici sans s’attendrir, devenant plus percutant encore, à la fois bien sec et vertical à l’horloge du midi. Grillez la pieuvre et claquez d’aise à votre tour ! (5) ©