Gamay’Fizz, Mommessin, France (17,30 $ – 11154857)



(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Vous aimez le cépage rouge lambrusco tout juste pétillant et arrondi de quelques sucres résiduels ? Cette version lui ressemble, mais avec un franc goût de gamay typique des beaujolais à gogo. Ça mousse frais et bien serré, avec plus de sucrosité que le lambrusco, toutefois, sans nuire à l’équilibre. Tarte aux bleuets ? (5)