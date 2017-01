Terroir Grinou Réserve Merlot 2012, Bergerac, France (18,70 $ – 896654)



(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Légère prise de bois polie ici, des tanins fruités sphériques et savoureux dont on ne se lasse pas. Un rouge sec moyennement corsé, de belle fraîcheur, joliment construit et peu acide, relevé sur la finale d’une touche fumée-épicée perceptible qui ne devrait pas déplaire à l’entrecôte tout simplement grillée. (5)

