San Luigi Dogliani 2014, Chionetti et Langhe 2014, S. Grasso, Italie

23h59 | Jean Aubry | Vin 5 janvier 2017

San Luigi Dogliani 2014, Chionetti (21,80 $ – 12466001) et Langhe 2014, S. Grasso (20,05 $ – 12062081)



(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Même millésime, sensiblement les même prix, surtout deux expressions fines du dolcetto. Floral et plus délicat pour le premier, tonalités légères judicieusement vivaces pour le premier (5) ★★★ ; à peine plus de richesse fruitée pour le second, avec un joli mordant qui ajoute au relief pour le second. (5) Dolcettos en rouge ★★★ San Luigi Dogliani 2014, Chionetti (21,80 $ – 12466001) et Langhe 2014, S. Grasso (20,05 $ – 12062081)