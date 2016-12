douRosa 2015, Douro, Portugal (19,55 $ – 12640232)



(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

À moins de 20 $, l’affaire est à saisir car si séduisante qu’on demeure interdit devant la candeur de la leçon fruitée qu’elle nous offre. Une leçon qui va droit au but, à même ce moût fermenté riche du souvenir de son terroir et des aspirations qui le portent. Un rouge vineux, chaleureux, frais et d’un éclat soutenu. Miam ! (5 +)