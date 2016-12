Altesino Toscana Rosso 2014, Italie (26,45 $ – 11472345)



(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Ce toscan ne manque ni de fierté ni de panache. Et il est, à sa manière, un modèle réduit des grands toscans qui trônent au sommet. Tout y est disposé avec aplomb et un sens approprié de la répartie. La robe est chaude et invitante et le nez déjà ouvert, parfumé et un rien détaillé. Bouche soutenue, harmonieuse, de belle densité. (5)