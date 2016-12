Gewurztraminer 2015, Vignoble d’E, Domaine Ostertag, Alsace, France (38,50 $ – 12392751)



(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

S’il y a un blanc plus saisonnier qu’un autre, c’est sans doute le traminer épicé. L’impression d’entrer dans une boutique de Noël où se côtoient gâteau aux fruits, encens et effluves balsamiques d’aiguilles de sapin froissées. Le nectar d’André Ostertag gonfle cette impression avec largesse, rondeur, finesse et longueur. (5 +)