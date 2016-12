Le titre qui coiffe cette chronique aurait aussi pu être « La mécanique des fluides », mais on en a déjà causé ici même, dans cette page. Une telle substitution aurait aussi porté ombrage au livre, aussi lucide qu’essentiel, que les auteurs Laure Gasparotto et Olivier Jullien faisaient paraître cette année chez Bernard Grasset. La mécanique des vins, donc.

Une journaliste, auteure, historienne et spécialiste du monde du vin que j’ai eu la chance de rencontrer à de multiples occasions en France (charmante, par ailleurs), d’une part, et un vigneron devenu malgré lui vedette en Languedoc, rencontré chez lui il y a 20 ans et dont j’avais rapidement eu le sentiment qu’il ne se laissait pas marcher sur les arpions, d’autre part.

Timidité ? Orgueil ? Ou simple méfiance de la presse ? Mon sentiment est que j’avais là, devant moi, un personnage aux idées déjà bien arrêtées.

Ce livre-entrevue ponctué de correspondances et d’états d’âme de l’artisan installé à Jonquières, au Mas Jullien, plonge ses radicelles à la fois au coeur de l’homme et de la bio — qu’elle soit diversitée ou dynamique — qui alimente sa réflexion. Sol, sous-sol, vie microbienne, oligoéléments, taille, élevage, cycle lunaire ou encore bouse de vache, on sent ici que Jullien n’aura pas assez d’une vie pour expliquer son microcosme.

Celui qui vinifiait son premier vin en 1985, à tout juste 20 ans, sur 40 ares de vignes, est fortement attaché à ce « coeur d’Hérault », pays des anciens. Car, avant d’accéder au macrocosme, encore faut-il saisir ce qui est à portée d’homme. Chez soi.

Sur ce point, le jeune Olivier Jullien d’alors nous dit, lors de ses allers-retours de Montpellier, où il étudiait : « Ce coeur d’Hérault en forme de cercle, bordé par les premières collines, avant le plateau du Larzac, formait à mes yeux une antenne reliée au Cosmos. Je me figurais que Jonquières était le centre de cette parabole. »

Il ajoute plus loin : « Aujourd’hui encore, quand j’y reviens après quelques jours d’absence, je ressens la même énergie, la même émotion, la sensation d’appartenir à un ensemble beaucoup plus vaste. Quand je passe une préparation biodynamique dans mes vignes, c’est cette ligne directe avec l’univers que je décroche. »

L’homme qui voue une admiration sans bornes à ses amis Clape, Foucault, Dagueneau, Dürrbach et autres parle ici le même langage qu’eux. Celui de ces petits gestes qui, dans la vie centenaire d’une vigne, trouveront écho, bien après que son auteur aura mêlé au sous-sol local ses propres cendres.

Quelque chose comme un petit pays ?

Si on part pour revenir, reste que le pays, c’est soi. Avant de voir ailleurs, c’est bien l’intérieur de soi, de ses frères et soeurs ; cailloux, climat et histoire qui nous définissent pour ensuite mieux voir le monde autour. À la question de Laure Gasparotto : « Dans ta famille, n’était-on pas curieux des vins d’ailleurs ? » le vigneron dira : « Ah non, on buvait le vin d’ici. Le vin du Languedoc subissait tellement d’humiliation qu’on n’allait pas en plus acheter des vins d’autres régions qui étaient plutôt méprisantes. On vivait en vase clos au niveau des dégustations[…]. »

Puis : « L’ouverture sur d’autres cultures, d’autres goûts, d’autres accès au vin, m’a donné la possibilité d’exprimer des terroirs et des pratiques différentes en toute liberté […]. »

Jullien développe là une idée du pays dans le pays qui me touche. Un peu comme cette filière de l’eau d’érable mise en images par le documentariste Francis Legault dans son récent film Le goût d’un pays, présentement à l’affiche. Ce cheminement à la source — métaphoriquement, la sève qui perle du chalumeau de l’érable chez nous — donne corps ensuite à l’homme et définit son action.

D’ailleurs, dans son chapitre « Le temps de la pierre », le vigneron ne dit-il pas que « les lieux choisissent les hommes. Ils dépouillent le vigneron de son petit moi qui devient par cette alchimie l’observateur » ?

Je rêvassais le livre dans ma tête, mais au restaurant cette fois, lorsque la diligente et sympathique sommelière Véronique Dalle, du Moleskine, à Montréal, me servit à l’aveugle deux verres de vin.

Savoie ? Autriche ? Tiens, après tout, pourquoi pas des vins de chez nous, au… Québec ? Rapidement, la phrase citée par Olivier Jullien en page 157, concernant ces « lieux qui choisissent les hommes », devenait du coup limpide.

Surtout que celle-ci était suivie d’une autre, plus percutante encore : « Tu deviens cette entité qui passe une partie de son existence à gratter un lieu ; le terroir. » Pas surprenant que la phrase m’eut à ce point chatouillé la fibre : la sommelière m’avait coulé un verre de Chardonneret et de Pornfelder de chez Pinard Filles, où officie Frédéric Simon, du côté de Magog, en Estrie !

Un blanc et un rouge de chez nous qui me donnaient l’impression d’un petit pays aspirant au dépassement. À un grand pays, quoi.

À gratter le lieu pour en faire sourdre le terroir, voilà le souhait que je formule à tous nos vignerons d’ici, et à vous, amis lecteurs, qui les encouragez, pour le millésime 2017 qui s’annonce !

Et pour la suite du monde, aurait laissé tomber le trio de réalisateurs Carrière, Brault et Perrault…