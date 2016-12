Duorum 2014, Douro, Portugal

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Mes collègues en ont parlé avec raison, je vous en cause à mon tour. Oui, car l’affaire est belle, sans compter que ce rouge de corps et d’âme parle fort et parle franc de son terroir, de ses cépages, tous parfaitement fusionnés sous la baguette du grand José Maria Soares Franco. Un rouge moderne, soutenu, de belle longueur. (5 +) ©