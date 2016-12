Château Vignelaure 2012 Coteaux d’Aix en Provence, France

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Des cabernets sauvignons à faire rougir tout Bordelais abattu par la grisaille girondine qui se combine à une syrah tout juste racoleuse sur fond de grenache parfumé, et voilà que se dessine le rêve provençal. Ajoutez ce fondu riche de texture et cette expression florale fine et épicée et voilà un vin d’une classe évidente. (5 +) ©